Крупный лесной пожар тушат в ВКО: есть пострадавшие

РИДДЕР.КАЗИНФОРМ - Лес горит возле Риддера в ВКО. На данный момент пожар бушует на 310 Га леса. Тушение пожара осложняет сильный ветер​ с порывами достигающими до 20 м/сек., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По информации ДЧС ВКО, сегодня в службу 101 поступил звонок от жителей поселка Лесхоз о том, что произошло загорание сухой травы ориентировочно на площади 2 га в Центральном лесничестве Риддерского лесхоза. На место оперативно прибыли сотрудники лесхоза и службы пожаротушения ДЧС ВКО.



Как сообщили в МЧС РК, в результате ветра огонь распространился на 14 домов поселка Лесхоз. Спасателями эвакуировано 10 жителей по улице Лихачева.

В эпицентре огня, в лесу продолжают работать 118 человек личного​ состава лесхоза, местных исполнительных органов и​ пожарных ДЧС ВКО и более 20 единиц техники. На данный момент площадь горящего леса составила 310 Га. На помощь в тушении огня прибыло 2 вертолета авиалесоохраны МИ-8 и МИ-2, сброшено​ 17 500​ кубов воды.

По линии скорой помощи поступила информация​ о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин,​ 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.

По предварительной версии специалисты отрабатывают версии поджога и неосторожного обращения с огнем.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесостепной зоне.

«Не разводите костры и не оставляйте их без присмотра. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В случае пожара незамедлительно сообщите по телефонам «101» и «112», - напомнили в ДЧС.



