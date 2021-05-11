Крупный лесной пожар тушат в ВКО: есть пострадавшие
По информации ДЧС ВКО, сегодня в службу 101 поступил звонок от жителей поселка Лесхоз о том, что произошло загорание сухой травы ориентировочно на площади 2 га в Центральном лесничестве Риддерского лесхоза. На место оперативно прибыли сотрудники лесхоза и службы пожаротушения ДЧС ВКО.
Как сообщили в МЧС РК, в результате ветра огонь распространился на 14 домов поселка Лесхоз. Спасателями эвакуировано 10 жителей по улице Лихачева.
В эпицентре огня, в лесу продолжают работать 118 человек личного состава лесхоза, местных исполнительных органов и пожарных ДЧС ВКО и более 20 единиц техники. На данный момент площадь горящего леса составила 310 Га. На помощь в тушении огня прибыло 2 вертолета авиалесоохраны МИ-8 и МИ-2, сброшено 17 500 кубов воды.
По линии скорой помощи поступила информация о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.
По предварительной версии специалисты отрабатывают версии поджога и неосторожного обращения с огнем.
ДЧС ВКО напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесостепной зоне.
«Не разводите костры и не оставляйте их без присмотра. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В случае пожара незамедлительно сообщите по телефонам «101» и «112», - напомнили в ДЧС.