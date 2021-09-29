Крупный лесной пожар тушат в Иле-Алатауском нацпарке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О тушении пожара на территории Каскеленского лесничества Иле-Алатауского национального природного парка сообщает Минэкологии, передает МИА «Казинформ».

По информации ведомства, лесной пожар был обнаружен летчиком-наблюдателем РГКП «Казавиалесоохрана» 26 сентября в 13.30, в шестом выделе 12-го квартала Каскеленского лесничества.

В настоящее время в тушении пожара задействованы:

- Из национального парка: 60 человек, 10 единиц техники, одна специальная пожарная машина, четыре лошади, три мотоцикла;

- РГКП «Казавиалесоохрана» вертолет 1-ого класса (МИ-8) с водосливным устройством;

- ДЧС Алматинской области 25 человек, 50 человек (полк) отдела гражданской обороны МЧС №28237. Задействовано девять единиц техники, в том числе одна пожарная машина.

В настоящее время предварительная площадь пожара составляет 5 га лесная, в том числе 2 га покрытая лесом.

28 сентября вертолет МИ-8 «Казавиалесоохраны» произвел четыре сброса воды. Также один раз была сброшена вода с стационарной емкостью с внешней навесной установки П1-00. Лесной пожар тушат рытьем траншеи и опрыскиванием водой из РЛО.

Тип лесного пожара низовой, устойчивый, средний. Очагов горения нет.