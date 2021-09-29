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    18:27, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Крупный лесной пожар тушат в Иле-Алатауском нацпарке

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О тушении пожара на территории Каскеленского лесничества Иле-Алатауского национального природного парка сообщает Минэкологии, передает МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, лесной пожар был обнаружен летчиком-наблюдателем РГКП «Казавиалесоохрана» 26 сентября в 13.30, в шестом выделе 12-го квартала Каскеленского лесничества.

    В настоящее время в тушении пожара задействованы:

    - Из национального парка: 60 человек, 10 единиц техники, одна специальная пожарная машина, четыре лошади, три мотоцикла;

    - РГКП «Казавиалесоохрана» вертолет 1-ого класса (МИ-8) с водосливным устройством;

    - ДЧС Алматинской области 25 человек, 50 человек (полк) отдела гражданской обороны МЧС №28237. Задействовано девять единиц техники, в том числе одна пожарная машина.

    В настоящее время предварительная площадь пожара составляет 5 га лесная, в том числе 2 га покрытая лесом.

    28 сентября вертолет МИ-8 «Казавиалесоохраны» произвел четыре сброса воды. Также один раз была сброшена вода с стационарной емкостью с внешней навесной установки П1-00. Лесной пожар тушат рытьем траншеи и опрыскиванием водой из РЛО.

    Тип лесного пожара низовой, устойчивый, средний. Очагов горения нет.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Экология Алматинская область Происшествия
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