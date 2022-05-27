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Крупный коммунальный пляж откроют в Актобе
27 Мая 2022 06:19

Крупный коммунальный пляж откроют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Также к предстоящему купальному сезону в Актобе проводится обучение спасателей на базе оперативного отряда ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день утвержден план мероприятий по недопущению гибели людей на водоемах области в период купального сезона 2022 года. По итогам мониторинга по изучению береговой линии водоемов, на территории области выявлены 220 опасных участков, где запрещено купание.

«По поступившим заявкам обследовано 72 места, которые готовятся для открытия пляжей. Изучено 18 мест в городе Актобе, где увеличивается количество частных пляжей. Планируется открытие одного крупного коммунального пляжа», - сообщил заместитель начальника ДЧС области Кайрат Касым.

Также в Актобе проводится обучение спасателей на базе оперативного отряда ДЧС. Недавно проведено обучение 88 спасателей-дружинников.

Начальник управления гражданской обороны Нурлыбек Айжарыков отметил, что ежегодно совместно с управлением физической культуры и спорта и управлением образования Актюбинской области проводится набор и обучение детей навыкам плавания. Уже обучено 1200 детей.

Ранее сообщалось, что в Актобе планируют увеличить количество пляжей. По словам заместителя начальника ДЧС Ербола Адильбекова, в прошлом году в Актобе работало 11 пляжей, в этом году их количество увеличат до 19.


Автор:
Корреспондент
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