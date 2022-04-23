Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ – Восемь мешков с марихуаной обнаружили и изъяли полицейские у жителя города Шу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 19 апреля сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 43-летнего жителя города Шу Шуского района.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого на чердаке дома обнаружили и изъяли восемь мешков с марихуаной. Общий вес составил более 161 кг. Наркотическое вещество подозреваемый хранил с целью сбыта. Действиями полицейских пресечен крупный канал поставки наркотиков», - проинформировали в правоохранительном ведомстве.

Задержанный дал признательные показания. На данный момент он водворен в ИВС города Шу.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. В рамках досудебного расследования проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к данному преступлению», - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.

Как сообщалось ранее, на трассе Западная Европа – Западный Китай около села Айша-биби Жамбылского района Жамбылской области полицейские изъяли у 36-летнего жителя Туркестанской области наркотики весом 200 кг. Подозреваемый заготовил наркотическое вещество на территории Шуского района. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.