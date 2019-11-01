Крупный канал поставки наркотиков перекрыт в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности в ходе проведения оперативно–профилактических мероприятий совместно с военнослужащими Национальной гвардии МВД РК в областном центре был задержан 27-летней житель г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

В ходе обыска подъезда одного из домов были обнаружены и изъяты: 5 картонных коробок в каждой из которых находилось по одному контейнеру желтого цвета, с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Коробки с содержимым принадлежали жителю г. Алматы, он намеревался сбыть наркотики в Усть-Каменогорске.





Кроме того, полицейские ВКО, находясь в служебной командировке, совместно с коллегами Жамбылской области задержали двух мужчин, которые занимались организацией поставки марихуаны в особо крупном размере.

В целом, полицейскими в результате комплекса оперативных и следственных мероприятий изъяты наркотические вещества - марихуана высушенная и гашиш - общим весом около 77 кг. Трое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.