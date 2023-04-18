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Крупный канал поставки мефедрона из Казахстана пресечен в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
18 Апреля 2023, 18:41
Крупный канал поставки мефедрона из Казахстана пресечен в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с КНБ РК в рамках спецоперации пресекли крупный канал поставки и незаконный оборот синтетического наркотика «мефедрон» из Казахстана в Кыргызстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД КР.

По полученным данным, совместная спецоперация по ликвидации деятельности скупщиков наркотиков разрабатывалась в течение 6 месяцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД КР при содействии спецназа столичного ГУВД при попытке скрыться на автомашине марки BMW задержан 22-летний парень, ранее извлекший из тайника 4 пластиковые бутылки психотропного вещества по 0,5 литров каждая общим весом 1,194 кг, что эквивалентно 7164 разовым дозам синтетических наркотиков на сумму более 6,5 млн сомов.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Задержанный водворен в СИЗО-1 города Бишкека, введется следствие.

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Борьба с преступностью   Кыргызстан   КНБ   Борьба с наркотиками   Международная деятельность РК  
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