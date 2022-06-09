Крупный инвестпроект в Костанайской области на грани срыва из-за упущений госоргана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Отдел земельных отношений акимата Костаная, ранее выделивший землю под инвестпроект - строительство комбината, теперь эту землю через суд намерен забрать. В сложившейся ситуации разбирались на заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей и противодействия коррупции при Палате предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанае крупный инвестиционный проект ТОО «BEEF EXPORT GROUP» может оказаться на грани срыва. Причина - решение отдела земельных отношений о расторжении договора аренды на земельный участок, который был выделен предприятию для строительства второй очереди комбината.

Как выяснилось, в июне 2021 года постановлением акимата города Костаная организации был предоставлен земельный участок площадью 14,4 га под строительство предприятия по производству мясных полуфабрикатов и мясокостной муки.

«После получения и регистрации правоустанавливающих документов мы начали реализацию инвестиционного проекта. Заключили и оплатили договор купли-продажи с российской компанией «ОК-Инжиниринг» на поставку технологического оборудования по мясокостной муке. Провели ряд подготовительных мероприятий для его строительства. Получили архитектурно-планировочное задание, разрабатывается проект строительства, полностью оплатили аренду земли. Но вместо обеспечения мер государственной поддержки инвестиционного проекта, отдел земельных отношений города Костаная расторгает с нами договор об аренде земельного участка. Такие действия госоргана ставят под угрозу реализацию стратегически важного для Казахстана инвестиционного проекта. Считаю действия отдела земельных отношений незаконными», - высказал свою точку зрения директор предприятия Александр Пархоменко.

По словам руководителя отдела Палаты предпринимателей Саята Жусипбекова, договор об аренде участка был заключен на три года. Однако отдел земельных отношений подал иск к ТОО о признании недействительным договора аренды этого земельного участка, который принят к производству Специализированным межрайонным экономическим судом города Нур-Султана.

«Основанием подачи иска явилось то, что данный участок должен быть предоставлен через аукцион. Мы проанализировали ситуацию и действующее законодательство и считаем, что данный участок предоставлен законно, на основании пп.1 п.1 ст. 48 Земельного Кодекса РК, предоставление земельного участка или права аренды участка вне аукциона для реализации инвестиционных проектов в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса РК», - подчеркнул Саят Жусипбеков.

Между тем, присутствовавший на совещании специалист отдела земельных отношений Костаная Диана Бикетова поясняет, что прокуратура провела проверку в отделе и вынесла представление о том, что второй участок был предоставлен компании без проведения аукциона. Поэтому госорган подал в суд на признание действий акимата города по выделению земли незаконными.

«По нашему мнению, по второму участку нужно будет внести изменения в постановление акимата области и включить в инвестпроект целевое назначение участка как строительство завода по производству мясокостной муки. И тогда мы предоставим землю без аукциона. Мы должны были исполнить представление прокуратуры», - прокомментировала Д. Бикетова.

По словам начальника отдела прокуратуры города Костаная Куаныша Накитова, проверка деятельности отдела земельных отношений показала, что предоставление участка ТОО было совершено, минуя конкурсные процедуры.

«Мы посчитали, что это нецелесообразно, потому что первый инвестпроект был реализован по Карте поддержки предпринимателей, приложенной к постановлению акимата области. И целевое назначение товарищество исполнило. В модельном контракте, по которому реализуется инвестпроект, указана только площадь первого участка в 11 га. Второй же участок, по нашему мнению, под него не подходит. Не было по нему подтверждающих документов», - добавил прокурор.

Завершая обсуждение, председатель Общественного совета Владимир Шакун подчеркнул, что сложившейся ситуация, когда госорган объясняет свои действия предписаниями прокуратуры - не новая.

«Если вопрос ушел в суд, то окончательное решение будет принято им. Но это ненормальная ситуация, в первую очередь, госорган должен был на своем участке посмотреть, как решить вопрос. Инвестиционный климат региона складывается из каждого случая: позитивный работает на привлечение новых инвесторов, а негативный - на отчуждение. Надо поискать оптимальные пути устранения нарушения, а они есть», - подытожил Владимир Шакун.