Крупный инвестпроект по развитию мясного птицеводства реализуют в Жамбылской области

20 Января 2023, 09:00

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Производство куриного мяса и яиц расширяют жамбылские фермеры. Новые птицефабрики строятся в Жамбылском и Байзакском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, инвестиционный проект по развитию птицеводства в регионе, а также строительство комбикормового завода и вопросы выделения земельных участков, обсудили в ходе встречи главы региона Нуржана Нуржигитова с представителями АО «Алель Агро». В онлайн-режиме участие принимали акимы ряда районов, областного центра.

Проектная мощность строящейся в Байзакском районе фабрики по переработке мяса птицы - 49 500 тонн мяса птицы в год. На сегодняшний день запущен комбикормовый завод мощностью 20 тонн в час. Компания также намерена развивать и контрактное фермерство.

«Наша общая цель - сформировать кластер птицеводства, обеспечить внутренний рынок качественной продукцией, а также повысить экспортный потенциал», - резюмировал Нуржан Нуржигитов.

По итогам совещания глава региона дал ряд поручений акимам районов, управлению сельского хозяйства и СПК «Тараз».

По информации ведомства, алматинская компания, один из крупнейших производителей мяса птицы в стране, построила в Асинском сельском округе Жамбылской области, на территории бывшей мясомолочной фермы птицефабрику проектной стоимостью 1,2 млрд тенге. Объект возвели в соответствии с современными требованиями, производство оснащено специальным оборудованием. Планируется 40% продукции экспортировать в Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, а 60% продукции поставлять на внутренний рынок.

Современный комплекс из 13-ти птичников располагается на площади 2,6 гектара в Жамбылском районе, примыкающем к областному центру городу Таразу. Для сельчан появилось 80 постоянных рабочих мест. Рассчитанный на три года проект включен в индустриальную Карту развития Жамбылской области.

Фото: www.investopedia.com