Крупный интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в Павлодаре
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана семейная пара из числа приверженцев религиозного деструктивного течения.
«Установлено, что 22-летний мужчина являлся организатором преступной деятельности и выполнял одновременно функции администратора и оператора интернет-магазина, посредством которого осуществлялся сбыт наркотиков в Павлодарской области и городе Алматы. Его 19-летняя супруга руководила деятельностью закладчиков и межрегиональных курьеров», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.
При проведении обысковых мероприятий сотрудники полиции изъяли свыше 6,7 кг индийской конопли, полиэтиленовые пакеты, предназначенные для расфасовки запрещенных веществ, изолента, весы и калькулятор.
В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1,3 статьи 297 УК Республики Казахстан. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: polisia.kz