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    16:13, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Крупный интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Павлодарской области пресек крупный канал производства и сбыта наркотиков. Наркоторговцы использовали интернет-магазин в Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана семейная пара из числа приверженцев религиозного деструктивного течения.

    «Установлено, что 22-летний мужчина являлся организатором преступной деятельности и выполнял одновременно функции администратора и оператора интернет-магазина, посредством которого осуществлялся сбыт наркотиков в Павлодарской области и городе Алматы. Его 19-летняя супруга руководила деятельностью закладчиков и межрегиональных курьеров», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

    При проведении обысковых мероприятий сотрудники полиции изъяли свыше 6,7 кг индийской конопли, полиэтиленовые пакеты, предназначенные для расфасовки запрещенных веществ, изолента, весы и калькулятор.

    В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1,3 статьи 297 УК Республики Казахстан. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Павлодарская область Борьба с наркотиками Видео Павлодар для mail.ru Правоохранительные органы
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