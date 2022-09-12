Крупный интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Павлодарской области пресек крупный канал производства и сбыта наркотиков. Наркоторговцы использовали интернет-магазин в Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана семейная пара из числа приверженцев религиозного деструктивного течения.

«Установлено, что 22-летний мужчина являлся организатором преступной деятельности и выполнял одновременно функции администратора и оператора интернет-магазина, посредством которого осуществлялся сбыт наркотиков в Павлодарской области и городе Алматы. Его 19-летняя супруга руководила деятельностью закладчиков и межрегиональных курьеров», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

При проведении обысковых мероприятий сотрудники полиции изъяли свыше 6,7 кг индийской конопли, полиэтиленовые пакеты, предназначенные для расфасовки запрещенных веществ, изолента, весы и калькулятор.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1,3 статьи 297 УК Республики Казахстан. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Фото: polisia.kz











