Крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК

19 Января 2023, 17:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб, полученный во время январских событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Законом РК от 21 декабря 2022 года 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по ущербу, понесенному субъектами крупного предпринимательства в период чрезвычайного положения в Казахстане. Норма будет действовать с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

В случае порчи, утраты товара в результате ЧП субъекты крупного предпринимательства:

- относят на вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН) сумму ущерба, причиненного в период действия ЧП. Такие расходы могут учитываться при исчислении суммы КПН (в сторону уменьшения налога). Для этого необходимо наличие копии постановления органа ведущего уголовное преследование, о признании налогоплательщика потерпевшим по уголовным делам, связанным с ЧП, а также документа, подтверждающего такую порчу, утрату товара и отражение сведения о порче, утрате таких товаров в налоговом регистре;

- вправе не уменьшать сумму НДС, ранее отнесенную в зачет.

Ранее сообщалось, что в период массовых беспорядков в январе в Казахстане пострадали не только государственные здания, но и сотни частных объектов. Общая сумма ущерба государству и бизнесу оценена в 100 млрд тенге.