Крупных должников по штрафам разыскивают на дорогах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 8 по 16 февраля с привлечением органов исполнительного производства проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», передает корреспондент МИА «Казинформ».
На территории мегаполиса выявляются должники по административным штрафам, лица, не имеющие права управления транспортным средством, а также управляющие автомобилями с подложными госномерами.
«В соответствии с нормами административного законодательства, граждане имеют право в течение семи суток оплатить административный штраф с 50-процентной скидкой. В этих целях лицам, допустившим правонарушение, вместе с протоколом вручается квитанция, в которой уже указывается 50% от суммы штрафа и разъясняется порядок его оплаты», – сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев.
В настоящее время инспекторы строевых подразделений с помощью электронных планшетов выдают уведомления о необходимости выплаты штрафов их неплательщикам.
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