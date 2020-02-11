Крупных должников по штрафам разыскивают на дорогах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 8 по 16 февраля с привлечением органов исполнительного производства проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории мегаполиса выявляются должники по административным штрафам, лица, не имеющие права управления транспортным средством, а также управляющие автомобилями с подложными госномерами.

«В соответствии с нормами административного законодательства, граждане имеют право в течение семи суток оплатить административный штраф с 50-процентной скидкой. В этих целях лицам, допустившим правонарушение, вместе с протоколом вручается квитанция, в которой уже указывается 50% от суммы штрафа и разъясняется порядок его оплаты», – сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев.

В настоящее время инспекторы строевых подразделений с помощью электронных планшетов выдают уведомления о необходимости выплаты штрафов их неплательщикам.



