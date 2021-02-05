Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Крупные взятки вымогали у предпринимателей отдельные руководители КТЖ

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Февраля 2021, 13:11
Крупные взятки вымогали у предпринимателей отдельные руководители КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-брифинша следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров заявил о повсеместной коррупции, выявляемой в деятельности КТЖ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повсеместная коррупция проявляется также в деятельности АО НК «КТЖ», где отдельные руководители занимаются вымогательством крупных взяток у предпринимателей за беспрепятственный пропуск вагонов. Такие факты пресечены в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской областях и в городе Шымкент», - сказал спикер.

По его словам, организованные ими преступные схемы позволяли незаконно обогащаться.

«При этом суммы взяток варьировались от 100 тысяч до пяти миллионов. Общая сумма достигала десятков миллионов тенге», - добавил Данияр Бигайдаров.


КТЖ   Коррупция   Курултай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам