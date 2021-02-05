Крупные взятки вымогали у предпринимателей отдельные руководители КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-брифинша следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров заявил о повсеместной коррупции, выявляемой в деятельности КТЖ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повсеместная коррупция проявляется также в деятельности АО НК «КТЖ», где отдельные руководители занимаются вымогательством крупных взяток у предпринимателей за беспрепятственный пропуск вагонов. Такие факты пресечены в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской областях и в городе Шымкент», - сказал спикер.

По его словам, организованные ими преступные схемы позволяли незаконно обогащаться.

«При этом суммы взяток варьировались от 100 тысяч до пяти миллионов. Общая сумма достигала десятков миллионов тенге», - добавил Данияр Бигайдаров.