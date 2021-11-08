Крупные торговые сети столицы снизили цены на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках принятых мер по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции - антимонопольного комплаенса – ряд торговых сетей добровольно снизил размер предельной торговой надбавки с 15 % до 10% на социально значимые продовольственные товары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Отметим, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» субъект внутренней торговли на социально значимый продовольственный товар устанавливает размер предельной торговой надбавки не более пятнадцати процентов от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанной в договоре поставки социально значимого продовольственного товара.

Более того, принятый субъектами рынка антимонопольный комплаенс определяет правила поведения последних на рынке реализации социально значимых продуктовых товаров, в части соблюдения добросовестной конкуренции.

В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан призвали предпринимателей сообщать уполномоченным органам факты установления завышенной надбавки на продукты.

По информации Департамента агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Нур-Султан, торговые сети ТОО «Magnum Cash&Carry» ТОО «Скиф Трейд», ТОО «METRO Кэш энд Керри», ТОО «Анвар» добровольно снизили размер предельной торговой надбавки с 15 % до 10% на социально значимые продовольственные товары. Данные субъекты рынка приняли на себя обязательства по недопущению участия в антиконкурентных действиях и картелях, направленных на ограничение конкуренции, в том числе, по установлению и поддержанию необоснованных цен на продукты.







