Крупные торговые сети оштрафованы за распространение SIM-карт без регистрации на абонента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК завершил проверки в отношении некоторых дилеров сотовых операторов, распространяющих SIM-карты без регистрации на абонента. В результате, 4 торговые точки, в том числе крупные сети магазинов электроники «Технодом» и «Мечта» оштрафованы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Внеплановые проверки были инициированы на основе жалоб казахстанцев, обратившихся в Комитет телекоммуникаций министерства. В результате проведенных проверок выяснилось, что SIM-карты распространялись с предварительной регистрацией на оператора или дилера. Гражданам не предоставлялась возможность зарегистрировать их на себя.

В Комитете телекоммуникаций выяснили, что в стране продано 42 млн. сим-карт, и, если разделить их на общее количество населения страны, на каждого приходится по 2-3 абонентских номера. Однако на деле все выходит не так.

« Через специальный сервис люди узнают, что являются владельцами нескольких тысяч номеров. То есть, эти граждане живут и не знают кто, куда и зачем звонит по их номерам. После чего, обращаются к оператору связи и блокируют их, а значит, те, кто пользовался их SIM -картой, остаются без связи. Поэтому мы и нацелены на проведение подобных проверок, чтобы защитить права казахстанцев «, - отметил председатель Комитета Виталий Ярошенко .

При этом представитель министерства подчеркнул, что в данном вопросе важна и бдительность самих граждан.

« При покупке абонентского номера граждане должны и сами требовать заключения договора, отстаивать свои интересы. Ведь дилеры зачастую знают, что поступают незаконно и пользуются наивностью казахстанцев. Поэтому, даже если при покупке SIM -карты, вам не предлагают ее зарегистрировать на себя – требуйте этого «, - сказал Ярошенко .

Председатель Комитета телекоммуникаций добавил, что работа по ликвидации рынка «левых» SIM-карт будет продолжена.

Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.