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Крупные торговые центры проверяют на незаконную продажу SIM-карт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на основании жалоб казахстанцев, в связи с продажей SIM-карт, зарегистрированных на других граждан, инициировал внеплановые проверки в торговых точках Нур-Султана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ».
По словам председателя Комитета телекоммуникаций Виталия Ярошенко, продажа SIM-карт, заранее зарегистрированных на других граждан, нарушает правила оказания услуг сотовой связи и несет потенциальные риски для их покупателей.
«Если гражданин покупает SIM-карту и ему не предлагают ее зарегистрировать, это означает, что она на кого-то уже зарегистрирована. Нужно понимать, что она может отключиться в любой момент по требованию ее настоящего владельца», - рассказал В. Ярошенко.
Отметим, в случае, если по результатам проведенных проверок, факты продажи SIM-карт без заключения договора на оказание услуг сотовой связи будут подтверждены, дилерам грозит штраф до 100 МРП.
Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.
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