Крупные стройкомпании Мангистау предложили работу сельчанам, перекрывшим дорогу в Жетыбае

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 марта, руководители компаний «Альянс LTD», «Ақ жол құрылыс», «АЙКОМ LTD» встретились с сельчанами, перекрывшими дорогу в селе Жетыбай, и предложили им работу в своих компаниях. Об этом сообщила пресс-служба акимата Каракиянского района Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

Строители предложили сельчанам различные вакансии, такие как: водитель полуприцепа, электрик, сварщик, разнорабочий, начальник участка, машинист асфальтоукладчика, машинист бульдозера, машинист фронтального погрузчика, водитель легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля, каменщик, штукатур-маляр, бетонщик.

Минимальная зарплата у имеющихся вакансий - 223 тысячи тенге, максимальная 450 тысяч тенге.

Как отметил директор «Альянс LTD» Аскар Керелбаев, предлагаемые вакансии являются постоянными рабочими местами, так как в Мангистау длинный строительный сезон.

«Услышав, что вам нужно трудоустройство, мы решили помочь желающим - предложить постоянные рабочие места. Это хорошие вакансии, на многие из которых не требуется специального образования, можем помочь с повышением квалификации. В наших компаниях можно работать вахтовым методом, одна вахта - 15 дней, при этом получать хорошую, рыночную зарплату. К сожалению, трудоустроить всех желающих в нефтяную отрасль невозможно, но мы хотим предложить вам реальную альтернативу», - сказал Аскар Керелбаев.

К сожалению, собравшиеся отказались от предложенных вакансий, безапеляционно потребовав трудоустройства только в нефтяную отрасль.