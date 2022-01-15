Крупные школы Актобе будут учиться дистанционно - новое постановление санврача

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с переходом Актюбинской области в «красную» зону по коронавирусу вышло новое постановление главного санитарного врача об ограничительных карантинных мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДСЭК.

Согласно данному документу, в объектах образования с контингентом до 600 учащихся обучение будет проводиться в штатном формате.

В городских школах с более 600 учащимися будет принят дистанционный формат обучения (в сельских школах с более 600 учащимися – штатный формат обучения), при этом по решению администрации школ в 1-2 классах - штатный формат обучения, в 3-5 классах - дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения).

Студентов колледжей и вузов – смешанный формат обучения (все лекции онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия - в штатном формате).

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

Во внешкольных организациях в штатном режиме, независимо от зоны эпидемиологического риска, допускается работа при индивидуальных занятиях, при групповых – до 10 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями/взрослых индивидуальные и групповые занятия - до 8 человек.

Как известно, каникулы у школьников Актюбинской области как и во всей стране по решению МОН были продлены и обучение должно начаться 17 января.