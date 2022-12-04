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Крупные призы разыграли на рождественской благотворительной ярмарке

4 Декабря 2022, 18:21
Крупные призы разыграли на рождественской благотворительной ярмарке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во второй половине дня на рождественской благотворительной ярмарке Ассоциация жен послов разыграла лотерею. Счастливчикам были подготовлены различные призы, самый главный из них – автомобиль марки «Lada X-Ray», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году на рождественской благотворительной ярмарке даже яблоку негде упасть. Посетителей было очень много. Перед входом в ярмарку все гости приобрели лотерейные билеты. Разыгрывались крупные ценные призы. Одному из посетителей выставки достался автомобиль «Lada X-Ray».

«Было разыграно 3500 призов. После завершения мероприятия наши сотрудники обзвонят всех гостей, которые выиграли в лотерее. Призы можно будет забрать со вторника по четверг с 12:00 до 15:00 часов. Основная цель данного мероприятия – социальная поддержка нуждающихся организаций в Казахстане. Все гости, которые сегодня пришли, покупали входные билеты и билеты лотереи. Всю собравшуюся суммы мы направим на благотворительные цели», - рассказала супруга Посла Бразилии в Казахстане мадам Лениз Барбоса.

Счастливчики получили также авиабилеты в девять различных направлений (семь международных, один внутренний и один ваучер на авиаперелет), сертификаты в магазины крупной бытовой техники. В качестве призов дарили ювелирные изделия, культовые вещи всемирно известных брендов, проживание в гостинице, подарочные сертификаты в лучшие рестораны Астаны, абонементы на занятия йогой и танцами, абонементы на СПА/ массаж и косметику, стулья в офис, абонементы на детский банкет, ваучеры на медицинские осмотры, традиционные подарочные наборы от Посольств.


Фотографии предоставлены Рождественской благотворительной ярмаркой
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