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Крупные предприятия Южной Кореи посетили карагандинские бизнесмены

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Июня 2023, 08:26
Крупные предприятия Южной Кореи посетили карагандинские бизнесмены Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За новым опытом и инвесторами бизнесмены Карагандинской области ездили в Южную Корею. Взаимовыгодное сотрудничество позволит создать новые рабочие места и увеличить товарооборот между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегация во главе с заместителем акима Карагандинской области Ермеком Алпысовым по приглашению мэра южнокорейского города Ульсан побывала на индустриальном фестивале. В течение двух дней карагандинцам удалось не только посмотреть город, но и побывать на крупных предприятиях.

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Ульсан - промышленный регион, где развито судостроение, автомобилестроение и нефтехимия. В 2010 акимат Карагандинской области и метрополия Ульсан заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Сегодня в регионе успешно работают предприятия с участием корейских партнёров.

Участие в индустриальном фестивале стало хорошим поводом для карагандинцев углубить взаимовыгодное сотрудничество.

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Для карагандинских предпринимателей организовали экскурсии по самым крупным из заводов. Руководство одного из них заинтересовалось предложением представителя казахстанской компании. Предприниматель из Караганды готов предоставить площадку для открытия совместного предприятия.

Корейские бизнесмены собираются с ответным визитом посетить Казахстан, в том числе Карагандинскую область. Ермек Алпысов поручил руководителям управлений точечно отработать с местным бизнес-сообществом вопросы, которые будут интересовать зарубежных производителей.

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Бизнес   Карагандинская область   Корея  
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