Крупные предприятия ВКО работают в штатном режиме

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Несмотря на произошедшие беспорядки в Казахстане, крупные предприятия Восточно-Казахстанской области продолжают работать в штатном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной Инфоцентр.

По словам исполняющего директора ТОО «Казцинк» Андрея Лазарева, производство, несмотря на происходящие массовые беспорядки, не останавливалось ни на минуту.

«Все объекты функционируют. Доставка работников осуществляется общественным транспортом, который также продолжает свою работу. Ночные смены традиционно доставляются нашим служебным транспортом», - отметил Андрей Лазарев.

Также, по его словам, руководство компании оперативно выплатило заработную плату работникам.

«У нас все работает, как часы. Благодарим руководство области, Национальный банк за то, что помогли оперативно обеспечить людей заработной платой», - сказал А.Лазарев.

В период действия чрезвычайного положения и проведения контртеррористических мероприятий в штатном режиме работает АО «УК ТМК». Как подчеркнули в администрации АО, все производственные планы выполняются, отгрузка продукции проходит по графику. Благодаря поддержке главы региона, на предприятии также оперативно выплатили заработную плату работникам.

«В первую очередь мне бы хотелось выразить слова соболезнования всем семьям погибших военнослужащих, гражданским лицам. Также хочу выразить слова признания народу Казахстана за то, что мы остались верными Конституции РК, закону. От лица трудового коллектива выражаю благодарность сотрудникам силовых структур за их профессионализм и верность служебному долгу. Они смогли обеспечить безопасность нашего государства», – сказала президент АО «УК ТМК» Асем Мамутова.