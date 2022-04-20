Крупные предприятия Шанхая возобновляют работу на фоне вспышки COVID-19

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - В понедельник вечером рабочие на предприятии Quanta Shanghai Manufacturing City (QSMC), расположенном в комплексной бондовой зоне «Сунцзян» грузили в фуры недавно сошедшие с конвейера ноутбуки для отправки в аэропорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИНЬХУА.

Это была первая партия продукции, которую QSMC отгрузило после возобновления работы на фоне новой волны эпидемии COVID-19 в восточно-китайском мегаполисе. Ожидается, что эти ноутбуки поступят на рынок США через четыре дня.

Начавшаяся в марте новая вспышка эпидемии COVID-19 застала врасплох обрабатывающий сектор Шанхая. По состоянию на 17 апреля в городе было зарегистрировано более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые предприятия столкнулись с трудностями в производстве и функционировании.

На фоне полномасштабных усилий властей города по борьбе с новой волной роста случаев заражения COVID-19, Шанхайский комитет по экономике и информатизации 16 апреля обнародовал руководство для промышленных предприятий по возобновлению работы и производства на фоне мер профилактики и контроля COVID-19, чтобы стабилизировать цепочки производства и поставок.

QSMC, насчитывающее более 40 тыс. сотрудников, является одним из ведущих мировых производителей ноутбуков и ключевым игроком в электронной промышленности и цепочке поставок. Его бизнес также связан с информационными технологиями и индикаторными приборами в автомобилях.

Недавно, благодаря строгой реализации противоэпидемической политики, а также соблюдению режима управления закрытого типа, при содействии правительства района Сунцзян QSMC возобновило свою деятельность. На его заводах F1 и F3 к работе вернулись 500 и 1500 сотрудников соответственно. Ожидается, что еще больше работников в будущем приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей.

Несмотря на последствия пандемии, электромобиль IM L7, который привлек значительное внимание автомобилистов Китая, 17 апреля был успешно выпущен на рынок страны.

Со-CEO IM Auto Лю Тао заявил, что компании удалось перевезти большое количество автозапчастей на свой завод до того, как решение об ужесточении противоэпидемических мер в Шанхае вступило в силу.

«Недавняя вспышка эпидемии COVID-19 задержала запуск нашего автомобиля примерно на две недели, но в целом ситуация находится под контролем», - подчеркнул он.

Согласно опубликованному правительством руководству, предприятия по производству транспортных средств, запчастей и в сфере логистики, входящие в состав автопроизводителя SAIC Motor, 18 апреля начали стресс-тесты по возобновлению работы и производства, уделяя особое внимание персоналу, цепочке поставок, логистике, режиму управления закрытого типа, а также мерам профилактики и контроля COVID-19.

Многочисленные иностранные компании в Шанхае, в том числе производственная компания 3M и химическая компания DuPont из США, а также немецкая химическая компания BASF, заявили об активной разработке планов по возобновлению работы и производства на фоне мер профилактики и контроля COVID-19.

Производство медицинских защитных масок на заводе 3M в Шанхае не останавливалось на время пандемии.