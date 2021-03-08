Крупные нефтегазовые компании обязали повысить зарплату своим работникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев ответил на депутатский запрос касательно ситуации в нефтяных компаниях Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство энергетики Республики Казахстан, рассмотрев Ваш запрос по проведению проверок иностранных инвесторов, трудовых прав работников предприятий, уровня заработной платы и ликвидации диспропорций по ней, формированию предложений по иностранным рабочим квотам и требования соблюдения национальных интересов Казахстана иностранными инвесторами, в связи с ситуацией в нефтяных компаниях Актюбинской области, сообщает следующее. При Министерстве энергетики Республики Казахстан действует Отраслевая комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, в состав которой входят представители Министерства энергетики, работодатели в лице Ассоциации «KAZENERGY», а также представители работников в лице отраслевых профсоюзов. Заседания Отраслевой комиссии проводятся ежеквартально», - написал Нурлан Ногаев в своем ответе.

По его словам, в рамках заседаний Отраслевой комиссии заслушиваются вопросы по регулированию социально-трудовых отношений работников нефтегазовых отраслей, о принимаемых мерах по предупреждению трудовых конфликтов в регионах, обсуждаются вопросы по обеспечению безопасных условий труда на нефтегазовых предприятиях.

«22 ноября 2019 года на заседании Отраслевой комиссии подписано Отраслевое соглашение в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях Республики Казахстан на 2020-2022 годы. В данном Отраслевом соглашении был увеличен размер месячной тарифной ставки первого разряда с коэффициентом 1,3. Принятое решение позволило с 1 января 2020 года увеличить минимальный размер месячной тарифной ставки (оклада) работника первого разряда нефтегазовой отрасли до 55 тысяч тенге, тем самым данное повышение стало выше минимального размера месячной заработной платы по республике (МЗРП – 42 500 тенге)», - сообщил министр.

«В реализацию протокольных поручений Отраслевой комиссии компаниями ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», «СНПС-Актобемунайгаз» были разработаны и утверждены Комплексные планы мероприятий, направленные на решение социально-экономических проблем и предупреждение акций протестов в подрядных организациях, а также утвержден План мероприятий по повышению уровня социальной стабильности в дочерних зависимых организациях АО «НК «КазМунайГаз», - заключил Н. Ногаев.