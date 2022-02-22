Крупные костанайские предприятия берут шефство над колледжами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае прошла церемония подписания трехсторонних меморандумов о шефстве крупных предприятий области над организациями технического и профессионального, послесреднего образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандумы подписаны между управлением образования Костанайской области, ТОО «БК – Строй» и Костанайским строительным колледжем, а также между управлением, АО «Рудныйсоколовстрой» и Рудненским колледжем строительства и транспорта.

Как подчеркнула руководитель управления образования Зауре Байменова, целью такого шефства представителей крупного бизнеса над колледжами является более высокий уровень подготовки и гарантированное трудоустройство выпускников.

«Бизнес заинтересован в квалифицированных кадрах, и тесное сотрудничество предприятий с колледжами - взаимовыгодно. Ведь работая в контакте, учебные организации учитывают производственные требования к нашим будущим работникам», - отметил директор «ТОО БК – Строй» Валерий Полешко.

В важности такого сотрудничества уверен и генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» Нурлан Орынбаев.

«80% работников нашего предприятия- выпускники Рудненского колледжа строительства и транспорта. И мы бы хотели расширить наше сотрудничество», - добавил он.

В управлении образования отметили, что сфера технического и профессионального образования в Казахстане развивается быстрыми темпами, в том числе и в Костанайской области.

Планируется, что к 2025 году каждый выпускник школы сможет бесплатно получить образование в колледжах области и страны. Поэтому, как подчеркнули в профильном ведомстве, для качественной подготовки будущих специалистов заключение меморандумов с социальными партнерами будет продолжено.