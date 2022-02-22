-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:55
-
-
вчера 22:45
-
-
-
-
-
-
-
Крупные костанайские предприятия берут шефство над колледжами
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае прошла церемония подписания трехсторонних меморандумов о шефстве крупных предприятий области над организациями технического и профессионального, послесреднего образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Меморандумы подписаны между управлением образования Костанайской области, ТОО «БК – Строй» и Костанайским строительным колледжем, а также между управлением, АО «Рудныйсоколовстрой» и Рудненским колледжем строительства и транспорта.
Как подчеркнула руководитель управления образования Зауре Байменова, целью такого шефства представителей крупного бизнеса над колледжами является более высокий уровень подготовки и гарантированное трудоустройство выпускников.
«Бизнес заинтересован в квалифицированных кадрах, и тесное сотрудничество предприятий с колледжами - взаимовыгодно. Ведь работая в контакте, учебные организации учитывают производственные требования к нашим будущим работникам», - отметил директор «ТОО БК – Строй» Валерий Полешко.
В важности такого сотрудничества уверен и генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» Нурлан Орынбаев.
«80% работников нашего предприятия- выпускники Рудненского колледжа строительства и транспорта. И мы бы хотели расширить наше сотрудничество», - добавил он.
В управлении образования отметили, что сфера технического и профессионального образования в Казахстане развивается быстрыми темпами, в том числе и в Костанайской области.
Планируется, что к 2025 году каждый выпускник школы сможет бесплатно получить образование в колледжах области и страны. Поэтому, как подчеркнули в профильном ведомстве, для качественной подготовки будущих специалистов заключение меморандумов с социальными партнерами будет продолжено.
- Как работает дуальная система обучения в Акмолинской области
- Призыв Президента РК об усилении роли научно-технического образования поддержали специалисты космической науки
- Проблемы при получении субсидий озвучили костанайские аграрии
- Инвесторов для строительства студенческих общежитий и школ ищут в Карагандинской области
- Автомобильные заводы в Костанае и Алматы посетили общественники
- Азамат Сатыбалды назначен ректором академии искусcтв имени Жургенова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана