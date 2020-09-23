Крупные инвестпроекты сопровождает Антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин подписал соглашение с двумя крупными инвесторами региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, общая сумма инвестпроектов ТОО «Петропавловский электротехнический завод» и ТОО «SMB GROUP Family», которые будет сопровождать Антикоррупционная служба, составляет 7,6 млрд тенге.

«Единственное условие для инвесторов – это стопроцентный отказ от коррупционных составляющих в инвестиционном проекте и нулевая терпимость к коррупции. Благодаря активности предпринимателей и при оперативном реагировании с нашей стороны искореняются коррупционные предпосылки, а виновные несут справедливое наказание. Тем самым создаются условия для объединения усилий государства и общества по внедрению принципов добропорядочности и расширению территорий, свободных от коррупции», - отметил Е. Баянгазин.

С начала года по проекту «Protecting business and investments» департамент заключил соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов с 10 инвесторами на общую сумму инвестиций более 33,4 млрд тенге.