Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Крупные инвестпроекты сопровождает Антикоррупционная служба СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Сентября 2020, 18:39
Крупные инвестпроекты сопровождает Антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин подписал соглашение с двумя крупными инвесторами региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, общая сумма инвестпроектов ТОО «Петропавловский электротехнический завод» и ТОО «SMB GROUP Family», которые будет сопровождать Антикоррупционная служба, составляет 7,6 млрд тенге.

«Единственное условие для инвесторов – это стопроцентный отказ от коррупционных составляющих в инвестиционном проекте и нулевая терпимость к коррупции. Благодаря активности предпринимателей и при оперативном реагировании с нашей стороны искореняются коррупционные предпосылки, а виновные несут справедливое наказание. Тем самым создаются условия для объединения усилий государства и общества по внедрению принципов добропорядочности и расширению территорий, свободных от коррупции», - отметил Е. Баянгазин.

С начала года по проекту «Protecting business and investments» департамент заключил соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов с 10 инвесторами на общую сумму инвестиций более 33,4 млрд тенге.


Инвестпроекты   Северо-Казахстанская область   Коррупция   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге