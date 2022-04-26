Крупные инвестпроекты на 820 млрд тенге запустят в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В разрезе государственных органов в этом году Министерство индустрии и инфраструктурного развития реализует 107 проектов. Об этом сообщил глава ведомства Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самые капиталоемкие проекты на сумму 820 млрд тенге будут реализованы в Атырауской области. Несмотря на малое количество проектов (всего 5), инвестиции на одно рабочее место составляют 1 млрд тенге. Наименьший объем инвестиций приходится на Павлодарскую область – 7,4 млрд тенге», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Наименее капиталоемкое создание рабочих мест отмечается в ЗКО, СКО, Костанайской области - около 20-30 млн тенге на одно рабочее место.

«В разрезе государственных органов в этом году Министерство индустрии и инфраструктурного развития реализует 107 проектов, Министерство сельского хозяйства - 46, Министерство энергетики является ответственным за реализацию 5 проектов и Министерство здравоохранения - 7», - отметил министр.

«При выходе на полную мощность эти проекты произведут продукцию на 2,5 трлн тенге. Общий объем их экспорта составит 3,6 млрд долларов США», - добавил глава Мининдустрии.