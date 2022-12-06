Крупные инвестпроекты будут реализованы в Актюбинской области

6 Декабря 2022, 14:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам VII Международного инвестиционного форума «Investment Aktobe-2022», проходящего в столице, подписано 8 меморандумов по реализации крупных инвестпроектов в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандумы заключены на сумму 2,7 трлн тенге между акиматом Актюбинской области и крупнейшими инвесторами в лице ERG, а также Германии, Литвы, Турции.

«Наши достигнутые договоренности с инвесторами показывают повышенный интерес к региону, что стало результатом подписания 5 меморандумов на сумму 735 млн долларов США в рамках прошедшего круглого стола по глобальным инвестициям. Портфель состоит из таких проектов, как битумный и сталеплавильный завод, строительство канализационно-очистных сооружений, центра ядерной медицины, создание транспортно-логистического хаба. Это также видно по данной площадке, где мы подписываем соглашения по реализации таких проектов как строительство нефтехимического комплекса, сахарного завода, производство железнодорожных колес, рельсосварочного предприятия, проектов альтернативной энергетики, фабрики по переработке хромсодержащих шламов на сумму более 2,7 трлн тг. Актюбинская область всегда открыта для новых инвесторов для реализации взаимовыгодных проектов во благо нашего общего развития», - сказал на форуме аким области Ералы Тугжанов.

В частности, до конца 2025 года компания ERG реализует в регионе 4 инвестпроекта общей стоимостью порядка 700 млрд тенге. Соглашением предусмотрен ввод в эксплуатацию второй очереди шахты «10-летие независимости Казахстана», который позволит создать до 1 тысячи рабочих мест.

Реальные намерения аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и директор компании ТОО «Рetrochemical enterprise «GEM» Михаилас Барильчук закрепили документом, в котором стороны договорились о взаимодействии в реализации проекта по строительству нефтехимического комплекса в г. Жем Мугалжарского района.

Меморандум о реализации проекта по строительству сахарного завода был подписан с учредителем Omtis Ortadoğu Makina Ибрагимом Гултекином. Компания готова инвестировать 550 млн долларов США. Также в ходе форума была достигнута договоренность с ТОО «ПЗТМ LTD», в рамках которой в Актобе будет начато строительство рельсосварочного предприятия. Компания планирует инвестировать в данный проект 16 млрд тенге.