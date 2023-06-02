Крупные инвесторы из ОАЭ и Франции готовы инвестировать в развитие казахстанских ВИЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Ассоциации «Ecojer» Куаныш Балтабаев прокомментировал процесс внедрения возобновляемых источников энергии в энергосистему страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проекты по внедрению ВИЭ реализуются. С начала года Казахстан подписал ряд соглашений в данном направлении. Заключено соглашение во Франции на 1 гигаватт, такое же соглашение заключено по итогам недавней поездки в Китай. Планируется построить около 6-6,5 гигаватт мощностей энергии посредством ВИЭ», - сказал Куаныш Балтабаев в кулуарах на III Международном конгрессе «ECOJER Carbon Neutrality Pathways».

Спикер заверил, что ряд иностранных инвесторов уже изъявляют готовность развивать зеленую энергетику в Казахстане.

«Есть вопросы о том, где это строить, по какому тарифу. У крупных энергетиков есть вопросы, как это будет балансироваться, например, если будет штиль, безветрие. Если говорить об экономическом эффекте, инвесторы приходят, они готовы строить. Сейчас инвесторы заинтересованы в масштабировании таких проектов. Сегодня достаточное количество инвесторов из ОАЭ, Франции, Китая, Индии, которые готовы строить гигаваттные проекты», - отметил Куаныш Балтабаев.

По его словам, к 2030 году будет достигнута отметка в 15% производства энергии за счет ВИЭ.

«У нас сейчас 114 млрд гигаватт, из них 4 млрд выделяют ВИЭ. Это примерно 3%. Наши стратегические документы и ставили такой ориентир, чтобы к 2020 году добиться 3% энергии от ВИЭ. К 2030 году нужно получать от ВИЭ 15% энергии, если мы построим 6 гигаватт, то 15% выработки от энергобаланса, думаю, будут достигнуты», - заключил Куаныш Балтабаев.