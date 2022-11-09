Крупные иностранные инвесторы высказались о состоянии инвестклимата Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась презентация результатов исследования инвестиционной привлекательности Казахстана. В мероприятии принял участие министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках панельной сессии глава МНЭ ответил на ряд вопросов касательно развития экономики страны в условиях нынешней геополитической ситуации, а также рассказал о ходе реализации социально-экономических реформ.

Отдельно министр остановился на проводимой работе по улучшению инвестиционного климата и совершенствованию инструментов поддержки инвесторов. Положительная динамика в данном направлении была отмечена в результатах исследования, которое проводила компания EY совместно с Euromoney и fDI Market Intelligence.

В опросе приняли участие 116 иностранных инвесторов со всего мира. В их числе 33 компании с оборотом свыше 1,5 млрд евро и 83 компании с оборотом менее 1,5 млрд евро.

По словам зарубежных экспертов, сегодня Казахстан стал одной из самых популярных стран для инвестиций в регионе. Более двух третей инвесторов, принявших участие в опросе, уже ведут свою деятельность в нашей республике.

Также был представлен ряд рекомендаций от иностранного бизнеса по обеспечению благоприятной нормативной среды, квалифицированными кадрами, развитию цифровой экономики, содействию справедливому и прозрачному подходу к налогообложению.

Фото: gov.kz