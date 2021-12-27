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Крупную вспышку COVID-19 в мегаполисе Китая планируют локализовать до начала Зимней Олимпиады

27 Декабря 2021 09:15
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Крупную вспышку COVID-19 в мегаполисе Китая планируют локализовать до начала Зимней Олимпиады

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В понедельник в городе Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) стартует очередной раунд общегородского массового тестирования населения на коронавирус. Об этом говорится в заявлении муниципального штаба по профилактике и борьбе с эпидемией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ситуация с профилактикой эпидемии в городе Сиань остается серьезной и сложной. С 27 декабря начнется новый раунд тестирования на коронавирус и в городе усилят противоэпидемические меры», – говорится в опубликованном заявлении штаба.

Местные власти требуют от всех жителей Сианя оставаться дома, за исключением случаев, связанных со сдачей тестов на COVID-19.

С 21 декабря в Сиане уже было проведено три раунда общегородского тестирования на коронавирус.

«При жестких мерах контроля в Сиане можно прекратить передачу коронавируса к середине января, а взять вспышку под контроль – в конце января», – цитирует «Хуанцю Шибао» эксперта Центральной ведущей группы по борьбе с COVID-19 Чжан Боли.

По состоянию на 26 декабря в материковом Китае зафиксировано 200 новых случаев заражения коронавирусом. Среди регионов Китая наиболее сложная эпидемическая ситуация наблюдается в северо-западной провинции Шэньси, где за последние сутки выявлено 152 случая, из них на город Сиань приходится 150.

С 9 декабря в Сиане число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом превысило 600.


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#Олимпиада   #Китай   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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