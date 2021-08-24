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Крупную улицу перекроют в Алматы
24 Августа 2021 11:52
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы частично перекроют улицу Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 24 августа по 1 сентября текущего года с 22.00 часов до 06.00 часов движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Сатпаева от улицы Егизбаева до улицы Манаса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в Управлении городской мобильности Алматы.
Кроме того, Улица Толе би в Алматы будет частично перекрыта до 25 сентября.
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