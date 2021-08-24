Крупную улицу перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы частично перекроют улицу Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 24 августа по 1 сентября текущего года с 22.00 часов до 06.00 часов движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Сатпаева от улицы Егизбаева до улицы Манаса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в Управлении городской мобильности Алматы.

Кроме того, Улица Толе би в Алматы будет частично перекрыта до 25 сентября.



