Крупную сумму денег украли в аэропорту у пассажира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали жителя Карагандинской области за кражу 2500 долларов США и 200 тысяч тенге у пассажира авиарейса «Атырау-Нур-Султан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«26 декабря 2019 года в линейный отдел полиции в Международном аэропорту Нур-Султана обратился 66-летний пассажир рейса авиакомпаний «Скат» сообщением «Атырау-Нур-Султан» о том, что неизвестные лица в багажном отделении похитили его багаж, в котором находились личные вещи и денежные средства в размере 2500 долларов США и 200 000 тенге», - говорится в сообщении.

По словам мужчины, пропажу он обнаружил по прилету в столицу. В тот же день транспортными полицейскими было начато досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК (Кража в крупном размере).

Полиция задержала пассажира этого же рейса, им оказался 26-летний житель Карагандинской области.

«Как пояснил злоумышленник, на транспортерной багажной ленте он тайно похитил багаж, в котором находились вещи и деньги, принадлежащие потерпевшему. Похищенное изъято, вещественные доказательства возвращены владельцу. Приговором Есильского районного суда №2 Нур-Султан мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначены наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,6 года», - пояснили в пресс-службе.