Крупную спецоперацию в 5 регионах страны провело МВД: задержаны 32 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупную спецоперацию в пяти регионах страны провело МВД. Задержаны 32 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения, в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Мангыстауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области. Ликвидирован канал финансирования и легализации полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах.

Организаторы преступной схемы систематически спонсировали «бригадиров» нелегальных старателей, которые в свою очередь создавали условия для осуществления работ по незаконной добыче золота.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована деятельность всей цепи преступного механизма, начиная от организации незаконной добычи, заканчивая пунктами реализации готовой продукции в виде ювелирных изделий, в т.ч. транспортировка в тайниках и изготовление поддельных документов на продукцию.

27 августа в ходе обысковых мероприятий, проведенных на 43 объектах, изъято:

– оборудование для организации деятельности цехов по добыче золотосодержащего металла (дробильная установка, химикаты-реактивы и другие кустарные приспособления);

– два нелегальных цеха в Алматы и Шымкенте по плавке и производству ювелирных изделий (в которых имелись плавильные станки, формы для литья золота, гравий-концентраты и другое оборудование);

– денежные средства в сумме 95 млн 801 тысяч тенге и 356 тысяч долларов США;

– золотые изделия и песок общим весом более 10 кг;

– 13 единиц дорогостоящих автомашин (в т.ч. Lexus LX 570, Nissan Patrol, Toyota 2020-2021 г.в. и т.п.);

– огнестрельное и холодное оружие – 5 единиц;

– документация по деятельности нелегального цеха в Шымкенте («черная бухгалтерия»). По подозрению к преступной деятельности задержано 32 человека, из которых 9 водворены в ИВС в порядке ст.128 УПК. В отношении организаторов и участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ст.262 ч.1,2, 188 ч.4 и 196 ч.4 УК. Проводится досудебное расследование.



