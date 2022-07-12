12 Июля 2022 20:25

Крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе операции задержаны два гражданина, организовавших кустарное изготовление и сбыт синтетических наркотиков «Альфа-PVP» через интернет на территории Алматы и других регионов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.

«29 июня в Алматы и его пригороде изъято около 16 кг «Альфа-PVP», 15 кг наркотиков на стадии кристаллизации, более 5 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотических средств на «черном рынке» оценивается более чем в полмиллиарда тенге», - сообщили в пресс-службе комитета.

По данному факту департаментом КНБ по Алматы материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК.









Фото: www.gov.kz