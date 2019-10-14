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Крупную партию зерна похитили в Акмолинской области

14 Октября 2019 12:03
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Крупную партию зерна похитили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Крупную партию зерна нового урожая на 6 млн тенге похитили в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Сотрудниками отдела криминальной полиции Егиндыкольского РОП выявлен факт кражи 90 тонн зерна нового урожая. По предварительной версии, причиненный ущерб оценивается почти в 6 млн тенге.

«В распоряжение полицейских поступила информация о том, что к хищению причастен 59-летний руководитель одного из ТОО Егиндыкольского района, который, по версии следствия, вступил в сговор с водителями товарищества и присвоил вверенное ему имущество», - рассказали в ведомстве.

Было установлено, что 41-летний и 39-летний жители села Бауманского, водители ТОО, не заезжая на зерноток, вывозили свежесобранный с полей урожай в соседний район для его дальнейшей реализации.

«В настоящее время по факту кражи зерна проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», - добавили в ведомстве.

По словам начальника Егиндыкольского РОП полковника полиции Гинаята Айтмагамбетова, на время уборочной кампании руководство департамента организовало мобильные группы из числа опытных полицейских. Они направлены во все сельские районы области.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью, Урожай, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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