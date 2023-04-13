Крупную партию трамадола нашли дома у сельчанина в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В ходе обыска дома подозреваемого в спальной комнате изъято 3430 штук «Трамадола», 90 штук «Самнола» и 138 штук «Тропикамида». Всего 3430 таблеток, 514 грамм 5 миллиграмм синтетических веществ.

Начато досудебное расследование по части 4 статье 296 УК РК.

Задержанный дал признательные показания. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков нашли у 60-летнего фермера в Жамбылской области.