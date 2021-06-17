Крупную партию смартфонов пытались продать осужденным в жамбылской колонии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Крупную нелегальную передачу перехватили 15 июня сотрудники учреждения чрезвычайной безопасности ЖД-158/7 Департамента уголовно-исполнительной системы по Жамбылской области совместно с военнослужащими Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по Жамбылской области.

При досмотре автотранспорта, принадлежавшего индивидуальному предпринимателю, сотрудники колонии обнаружили и изъяли 52 средства мобильной связи (27 смартфонов и 25 кнопочных мобильных телефонов), скрытые среди пиломатериала. Передачу надежно спрятали в фольгу и запечатали в деревянные бруски.

По предварительным данным, изъятые телефоны были «заказаны» осужденными данной колонии за денежные средства. Доставщиком же выступил директор ИП, расположенного на территории режимного объекта. Функционирующее с февраля 2021 года предприятие специализируется на деревообработке и трудоустраивает осужденных. На сегодня здесь трудоустроено 25 заключенных.

«За шесть месяцев в учреждении чрезвычайной безопасности ЖД-158/7 было изъято рекордное за всю историю существования колонии количество запрещенных предметов (137 мобильных телефонов, 14 сим-карт, 26 зарядных устройств, пять батарей, 15 пар наушников и два USB-адаптера). Участившиеся в последнее время незаконные сделки между недобросовестными индивидуальными предпринимателями и осужденными лицами требуют ужесточения контроля и регулярной проверки деятельности предприятий. Невзирая на усиление работы контрольно-пропускного пункта (КПП) учреждения, режима его содержания и патруль, нарушители придумывают ухищренные способы их доставки на территорию режимного объекта.

Кроме того, несмотря на отсутствие досмотровых оборудований больших автотранспортов, сотрудники учреждения по оперативной информации сами выявляют запрещенные предметы», - сообщил исполняющий обязанности начальника ДУИС по Жамбылской области Тенизжан Джанибеков.

Как отмечает руководство ДУИС, это уже не первый случай. Аналогичный произошел в апреле: было обнаружено и изъято 85 мобильных телефонов. Причем работали нарушители по той же схеме. Провезли телефону также под предлогом поставки пиломатериала, но для другого деревообрабатывающего предприятия, работающего на территории колонии с октября прошлого года.

Владельца предприятия привлекли к административной ответственности по статье 481 КоАП РК, с ИП расторгли договор.

Отмечается, что только за этот год по фактам передачи запрещенных предметов 15 граждан привлекли к административной, еще 13 - к уголовной ответственности.



