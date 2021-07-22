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Крупную партию «синтетики» изъяли у закладчика в СКО

22 Июля 2021 16:15
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Крупную партию «синтетики» изъяли у закладчика в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Особо крупный размер синтетических наркотиков изъяли у закладчика полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В результате целенаправленных оперативных мероприятий сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП СКО вычислили и задержали 27-летнего жителя города Актобе. Он подозревается в распространении синтетических наркотиков через так называемые «закладки». При задержании у него было изъято девять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Еще 16 были найдены в местах «закладок», указанных подозреваемым, и три — на съемной квартире. Там же были изъяты стандартные инструменты наркодельцов: граммовые весы, мерная ложка, упаковочный материал (зиплоки, изоляционная лента).

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК, в настоящее время планируется переквалификация на статью 297 УК РК, подразумевающую сбыт наркотиков.

«Согласно поступившим результатам экспертизы, изъятое вещество является наиболее опасным на сегодняшний день синтетическим наркотиком, известным под названием «мефедрон». Общий вес изъятого — 49,15 грамм, что относится к особо крупному размеру. Данное количество составляет, по скромным подсчетам, около 800 разовых доз. Стоит отметить, что борьбе с распространением синтетических наркотиков уделяется особое внимание. С начала года это уже четвертый случай задержания иногороднего жителя по подозрению в организации «закладок» с синтетическими наркотиками», – сообщает начальник УПН ДП СКО Жандос Басыбаев.



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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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