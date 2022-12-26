Крупную партию «синтетики» изъяли атырауские полицейские у пары из Семея

26 Декабря 2022, 20:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков изъяли атырауские полицейские у пары из Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях пресечения канала поставки в регион синтетических наркотиков сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области провели мероприятие по выявлению лиц, занимающихся незаконным распространением наркотиков.

«13 декабря задержаны 18-летняя девушка и 20-летний парень, прибывшие в Атырау из города Семея. При обыске в одной из арендованных квартир обнаружены синтетические наркотические средства общим весом 360 гр, а также многочисленные zip-пакеты, электронные весы и другие приспособления. Также задержанные лица указали шесть мест, в которые они успели заложить синтетические наркотики общим весом 45 гр. Задержанные водворены в изолятор временного содержания», - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.

Фото: polisia.kz