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вчера 22:40
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вчера 20:03
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Крупную партию синтетических наркотиков обнаружили в квартире павлодарца
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По подозрению в хранении и сбыте наркотиков арестован ранее судимый житель Павлодара, перенёс корреспондент МИА «Казинформ».
«Павлодарскими полицейскими задержан подозреваемый в незаконном хранении и распространении наркотиков, который путём закладок распространял психотропные вещества в особо крупном размере на территории Павлодара», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Задержанным оказался 41-летний павлодарец, ранее уже судимый, подчеркнули в ведомстве.
«По месту жительства у мужчины обнаружено и изъято 96 полиэтиленовых свёртков с веществом общей массой порядка 200 граммов. Согласно заключению эксперта это психотропное вещество альфа-пировалерон», - добавили в департаменте.
Стражи порядка изъяли и электронные весы, упаковочные полиэтиленовые материалы.
«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части третьей УК Республики Казахстан. Подозреваемый арестован», - констатировали в полиции.
С начала 2020 года полицейские выявили 16 фактов наркопреступлений.
Фото и видео пресс-службы ДП Павлодарской области
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