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Крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Усть-Каменогорске

8 Января 2020 19:18
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Крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Крупную партию синтетических наркотиков, называемую «Скорость», изъяли полицейские в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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26 декабря в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» участковый инспектор Иртышского отдела полиции задержал 23-летнего жителя, у которого при личном досмотре было обнаружено 47 свертков с веществом в виде белого порошка.

Экспертиза показала, что изъятое является психотропным веществом «Альфа PVP» общим весом 21,93 грамма. Альфа PVP – «Альфа-пиролидиновалеронфенон» и «JVH» известны среди наркопотребителей как скорость и спайс.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере» Уголовного кодекса РК.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Орал Ерланулы

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