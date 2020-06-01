Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у 19-летнего жителя столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наркополицейскими задержан 19-летний житель столицы, который путем «закладок» занимался распространением синтетических наркотиков в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.
При задержании у молодого человека, 2001 года рождения, были изъяты сильнодействующие наркотические и психотропные вещества, расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Указанные вещества приобщены к материалам уголовного дела.
Вес изъятой крупной партии «синтетики» приравнен к более 300 разовым дозам для употребления. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет сумму около 500 000 тенге.
По данному факту ведется досудебное расследование.
В настоящее время парень водворен в Изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана.
С начала года полицейскими столицы изъято более 22 кг различных наркотических средств, в том числе 18 кг «синтетических» наркотиков.
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