Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у 19-летнего жителя столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наркополицейскими задержан 19-летний житель столицы, который путем «закладок» занимался распространением синтетических наркотиков в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

При задержании у молодого человека, 2001 года рождения, были изъяты сильнодействующие наркотические и психотропные вещества, расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Указанные вещества приобщены к материалам уголовного дела.

Вес изъятой крупной партии «синтетики» приравнен к более 300 разовым дозам для употребления. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет сумму около 500 000 тенге.

По данному факту ведется досудебное расследование.

В настоящее время парень водворен в Изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана.

С начала года полицейскими столицы изъято более 22 кг различных наркотических средств, в том числе 18 кг «синтетических» наркотиков.