Крупную партию синтетических наркотиков изъяли полицейские Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО при проведении оперативно-профилактических мероприятий был выявлен факт хранения в особо крупном размере психотропных наркотических веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
При проведении санкционированного личного обыска у 28-летнего жителя Усть-Каменогорска было изъято 9 полимерных пакетиков общим весом 6,78 грамма, с веществом в виде порошка и гранул разного цвета, часть которых была упакована в термоупаковку черного цвета.
Также в ходе обыска квартиры, в которой проживает подозреваемый, были обнаружены свертки, обмотанные изолентой черного цвета, и коробка из-под сотового телефона, внутри которой были обнаружены и изъяты: 216 полимерных свертков с веществом в виде порошка и гранул разного цвета, часть которых была упакована в термоупаковку черного цвета, общим весом более 411 граммов.
Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является психотропным веществом «а-пирролидиновалерофенон», известным под условным названием «Скорость».
По данному факту проводится досудебное расследование по статье ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса РК. Ведется следствие.
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