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Крупную партию психотропных таблеток изъяли в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
7 Июня 2023, 18:44
Крупную партию психотропных таблеток изъяли в Костанае Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме у 21-летнего костанайца были найдены пять стеклянных банок и два полимерных zip-пакета со специфическим веществами, передает корреспондент СМИА «Казинформ».

«После проведения лабораторных исследований было выяснено, что в банках мужчина хранил высушенную марихуану. В пакетах - психотропные грибы и таблетки с лекарственным препаратом «Ксанакс», которые содержит в своем компоненте психотропное вещества», - пояснил исполняющий обязанности начальника управления ДП Костанайской области Амир Нигматзанов.

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У задержанного было изъято 1067,16 грамм марихуаны, а также 312 штук психотропных таблеток.

По данному факту начато досудебное расследование по 297 УК РК.

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