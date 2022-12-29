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Крупную партию немаркированного алкоголя изъяли в Семее

29 Декабря 2022, 16:33
Крупную партию немаркированного алкоголя изъяли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью изъяли крупную партию немаркированного алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские перекрыли канал транспортировки крупных партий нелегально произведенного спиртного. Предварительно установлено, что криминальный товар предназначался для последующей перепродажи. Из грузового отсека ГАЗели полицейские изъяли более 873 бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Согласно заключению экспертизы, она является нелегальной алкогольной продукцией, с поддельной акцизной маркировкой.

Полицейские устанавливают личности всех причастных к незаконному хранению и перевозке алкогольной продукции, а также каналы ее приобретения и сбыта.

Фото: Polisia.kz


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