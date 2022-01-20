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Крупную партию наркотиков задержали жамбылские полицейские

20 Января 2022 22:21
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Крупную партию наркотиков задержали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередной факт хранения наркотических веществ выявили жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Шу задержали 53-летнего местного жителя.

В ходе обыска по месту жительства задержанного в сарае обнаружено и изъяты наркотическое вещество «марихуана высушенная» общим весом 5 кг 375 граммов и «гашиш» весом 240 граммов.

Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу.

«По факту начато досудебное расследование по ст.296 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», которое наказывается лишением свободы от трех до семи лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.

Отметим, Шуская долина в Жамбылской области считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли. Ежегодно в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Борьба с наркобизнесом в регионе ведётся также по нескольким направлениям - профилактика, мониторинг информационного поля, удаление граффити-надписей. Благодаря действенным комплексным мерам значительно снижается объем вывозимых наркотиков за пределы области, пресекается деятельность организованных преступных групп и, как следствие, значительно сокращается поступление наркотического зелья на черный рынок.


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#Жамбылская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Галина Скрипник

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