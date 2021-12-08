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Крупную партию наркотиков задержали в Нур-Султане

8 Декабря 2021 14:39
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Крупную партию наркотиков задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проведена спецоперация, в результате которой предотвращена деятельность преступной группы, занимавшейся поставкой и реализацией наркотических средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

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Организатором и основным поставщиком наркотиков являлся 32-летний житель Жамбылской области, у которого в ходе задержания и обыска, обнаружена дорожная сумка с наркотическим средством «гашиш» весом около 27 килограмм.

У второго подозреваемого, 31-летнего жителя Костанайской области в ходе обыска автомашины обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш» весом около 9 килограмм.

Полицейскими проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступных связей фигуранта, направленных на пресечение деятельности преступной группы.

За хранение и сбыт наркотиков были задержаны еще трое соучастников преступной цепи. При обыске у них изъяты наркотики, которые они намеревались сбыть на территории столицы. У каждого члена преступной группы были свои «роли» и «обязанности». Одни находили поставщиков, другие организовывали хранение и продажу, а также перевозку наркотиков.

При проведении спецоперации общий вес изъятых наркотиков составил около 37 килограмм «гашиша».

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Задержанные водворены в ИВС ДП г. Нур-Султана, ведется следствие.

Как отметил руководитель столичного Департамента полиции генерал-майор Ержан Саденов, в Послании Президента народу Казахстана особая роль отведена ужесточению наказания для тех, кто вовлечен в преступную деятельность, связанную с распространением наркотиков. «Перед нами поставлена задача – искоренить эту проблему. Приняты необходимые оперативные меры, применяется весь технологический арсенал, для раскрытия наркопреступлений», - сказал руководитель Департамента.

С начала года полицейскими из незаконного оборота изъято 130 килограмм наркотических средств, из них 2 кг. 300 грамм героина, около 80 килограмм «гашиша» и 5 килограмм 700 грамм «синтетики». Ликвидирована деятельность 2 нарколабораторий, выявлено и заблокировано 49 наркосайтов.

Зачастую бдительные горожане помогают полицейским в задержании закладчиков наркотиков. О подозрительных лицах в подъезде и вблизи жилых домов оперативно сообщают в полицию жители.

Таким образом, совместными усилиями с начала года удалось задержать 25 наркокурьеров. Столичные полицейские выражают благодарность неравнодушным жителям за активную гражданскую позицию и оказание помощи в задержании правонарушителей.

За текущий период возбуждено 189 уголовных дел, в том числе 135 по фактам незаконного изготовления, переработки и перевозки в целях сбыта наркотических средств.



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#Нур-Султан   #Видео   #Борьба с наркотиками  
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