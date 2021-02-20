Крупную партию наркотиков обнаружили у жителя Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области стражи порядка при помощи служебно-розыскной собаки нашли у подозреваемого гашиш в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В поле зрения оперативных служб попал 50-летний житель Талдыкоргана, занимающийся незаконным оборотом наркотических средств. В отношении него был проведён комплекс мероприятий.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП г. Талдыкоргана на одной из улиц задержан подозреваемый, у которого в ходе личного обыска в кармане джинсовых брюк обнаружен сверток с марихуаной весом 4,10 граммов. В ходе санкционированного обыска его автомашины под водительским сиденьем с помощью служебно-розыскной собаки по кличке Эльф, обнаружен полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество - гашиш общей массой 304,45 грамма», - рассказали детали в пресс-службе ДП области.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 4 «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый в соответствии со ст. 128 УПК РК водворён в ИВС.