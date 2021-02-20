РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:43, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Крупную партию наркотиков обнаружили у жителя Талдыкоргана

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области стражи порядка при помощи служебно-розыскной собаки нашли у подозреваемого гашиш в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В поле зрения оперативных служб попал 50-летний житель Талдыкоргана, занимающийся незаконным оборотом наркотических средств. В отношении него был проведён комплекс мероприятий.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП г. Талдыкоргана на одной из улиц задержан подозреваемый, у которого в ходе личного обыска в кармане джинсовых брюк обнаружен сверток с марихуаной весом 4,10 граммов. В ходе санкционированного обыска его автомашины под водительским сиденьем с помощью служебно-розыскной собаки по кличке Эльф, обнаружен полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество - гашиш общей массой 304,45 грамма», - рассказали детали в пресс-службе ДП области.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 4 «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый в соответствии со ст. 128 УПК РК водворён в ИВС.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Сегодня, 10:59
    Новые модели авто будут производить в Костанайской области
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!