Крупную партию наркотиков изъяли в Текели

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков изъяли в ходе полицейской отработки в городе Текели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере. По месту жительства задержанного с помощью служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили более 8 кг наркотиков.

Мужчина водворен в ИВС. По факту начато расследование.





























Фото: t.me/POLICE_of_KZ