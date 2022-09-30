19:16, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6
Крупную партию наркотиков изъяли в Текели
ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков изъяли в ходе полицейской отработки в городе Текели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере. По месту жительства задержанного с помощью служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили более 8 кг наркотиков.
Мужчина водворен в ИВС. По факту начато расследование.
Фото: t.me/POLICE_of_KZ