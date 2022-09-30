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    19:16, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Крупную партию наркотиков изъяли в Текели

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    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков изъяли в ходе полицейской отработки в городе Текели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере. По месту жительства задержанного с помощью служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили более 8 кг наркотиков.

    Мужчина водворен в ИВС. По факту начато расследование.









    Фото: t.me/POLICE_of_KZ


    Теги:
    Жетысуская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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