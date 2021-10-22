Крупную партию наркотиков изъяли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее конфискована крупная партия наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе УП сообщили, что в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2021» и «Рефлекс» по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 49-летний житель Семея.

«В ходе обыска по месту жительства в гараже и в автомашине задержанного были обнаружены и изъяты высушенная марихуана весом 15 кг 630 граммов и гашиш весом 21,39 грамма. Он взят под стражу, ведется досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», - сообщил начальник УП г. Семея, полковник полиции Шалкар Кунанбаев.



