РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:34, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Крупную партию наркотиков изъяли в Семее

    None
    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее конфискована крупная партия наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе УП сообщили, что в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2021» и «Рефлекс» по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 49-летний житель Семея.

    «В ходе обыска по месту жительства в гараже и в автомашине задержанного были обнаружены и изъяты высушенная марихуана весом 15 кг 630 граммов и гашиш весом 21,39 грамма. Он взят под стражу, ведется досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», - сообщил начальник УП г. Семея, полковник полиции Шалкар Кунанбаев.


    Теги:
    Закон и право Восточно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!