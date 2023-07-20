Крупную партию наркотиков изъяли в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ночью 11 июня в ходе ОПМ «Карасора-2023» сотрудниками УПН ДП Мангистауской области в 14 мкр задержан 29-летний подозреваемый в хранении наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска мужчины изъято 33 свертка мефедрона, весом 31,70 гр.

Во время обыска авто и квартиры изъяты еще 212 свертков наркотика. Кроме того, найдено 5 свертков с галлюциногенными грибами, которые содержат псилоцибин.

Задержанный добровольно показал место тайника, откуда изъяли одну пластиковую тару мефедрона весом 532,34 гр.

Всего изъяли 768,38 гр. мефедрона и 165,43 гр. псилоцибина.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится расследование.